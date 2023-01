Je fabrique mon instrument de musique 100% récup Envie Le Labo, 15 février 2023, Paris.

Le mercredi 15 février 2023

de 15h30 à 17h00

. gratuit

Atelier parent/enfant à partir de 6 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier. Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie.

Et si vous complétiez votre parure pour le carnaval ? En prévision de mardi gras, participez avec vos enfants à un atelier créatif pour réaliser des instruments à partir de matériaux de récupération.

Envie Le Labo et Environa vous proposent un atelier pratique pour initier les plus jeunes au bricolage en créant des instruments de musique 100% récup.

Durant cet atelier, les enfants utiliseront des déchets du quotidien (carton, plastique, bouchon…) pour les transformer, les revaloriser et réaliser des instruments originaux. Ils seront accompagnés dans la création d’un bâton de pluie et d’un tabourin d’indien. Les enfants repartiront avec leurs instruments réalisés de leurs mains et comprendront l’intérêt de la récupération pour limiter le gaspillage.

Pour des créations d’autant plus personnalisées, vous avez la possibilité d’apporter vos anciens cartons (paquets de biscuits, céréales..), couvercles en métal de confiture, baguette en bois.. Les animateurs apporteront un stock de matériel disponible durant l’atelier pour les participants qui n’ont pas la possibilité d’apporter de bouteilles.

Inscription obligatoire (les places sont limitées)

Un atelier gratuit de 1h30 pour 12 personnes

Atelier parent/enfant à partir de 6 ans.Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier. Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie.

Depuis 2014, l’équipe d’ Environa s’est fixée pour objectif de sensibiliser les enfants, adolescents et adultes aux enjeux de l’environnement, du développement durable et de l’écologie, à travers des ateliers ludiques, concrets et riches de sens.

Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris

Contact : https://www.envie.org/evenement/je-fabrique-mon-instrument-de-musique-100-recup-2/ 0608129387 envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/je-fabrique-mon-instrument-de-musique-100-recup-2/

Envie Le Labo Je fabrique mon instrument de musique 100% récup