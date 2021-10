“Je est un nous. Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant” (Actes Sud) par Jean-Philippe Pierron Lycée Henri Darras, 21 janvier 2022, Liévin.

“Je est un nous. Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant” (Actes Sud) par Jean-Philippe Pierron

Lycée Henri Darras, le vendredi 21 janvier 2022 à 10:00

Pour répondre à la question « qui suis-je », nous ne cessons de raconter des histoires. Et parmi celles-ci, il y a nos liens à un animal, un arbre, une rivière ou des matières. Dire je, c’est exprimer combien nous sommes reliés à la nature par d’innombrables capillarités secrètes. Jean-Philippe Pierron mène l’enquête auprès de philosophes et penseurs de l’écologie. Souvent, la rencontre d’un animal ou d’un paysage a été le catalyseur de leur engagement, comme si une brèche poétique et sensible s’était ouverte en eux, permettant une nouvelle manière de se penser, d’agir et de sentir, comme si elle avait inauguré un style d’engagement, vivant humain parmi les vivants. Partant de ces constats, il invite chacun à faire retour poétiquement sur sa propre expérience, mettant au jour la dimension écobiographique de sa vie. Il interroge les conditions sociales et culturelles qui empêchent d’ordinaire de les évoquer, y trouvant une des raisons de la crise de nos liens avec la nature. Cet ouvrage travaille à l’expression des prémisses d’une transformation radicale, en vue de relations plus équilibrées et vivantes avec la nature.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

XX

Lycée Henri Darras Chemin des Manufactures – Liévin Liévin Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T12:00:00