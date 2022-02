Je dis «Patrimoine» La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Je dis «Patrimoine» La Médiathèque, 5 mai 2022, Orléans. Je dis «Patrimoine»

La Médiathèque, le jeudi 5 mai à 18:00

Le Liber Chronicarum ou Chroniques de Nuremberg d’Hartmann Schedel est un des incunables les mieux documentés de l’Histoire. Publié en 1493 en latin, puis en allemand, il a frappé ses contemporains par l’ampleur de son récit et la richesse de son iconographie. Les médiathécaires vous proposent de découvrir un des 300 exemplaires en latin conservés dans le monde. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Les Chroniques de Nuremberg La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T18:00:00 2022-05-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans Departement Loiret

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Je dis «Patrimoine» La Médiathèque 2022-05-05 was last modified: by Je dis «Patrimoine» La Médiathèque La Médiathèque 5 mai 2022 La Médiathèque Orléans orléans

Orléans Loiret