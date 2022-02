Je dis «Patrimoine» La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Je dis «Patrimoine» La Médiathèque, 3 mars 2022, Orléans.

La Médiathèque, le jeudi 3 mars à 18:00

Depuis le milieu du 18e siècle, on publie à Orléans des almanachs locaux qui foisonnent de renseignements divers sur la ville et sa région. Ces publications ont perduré tout au long des 19e et 20e siècles, reflétant ainsi les évolutions de la société, jusqu’à donner naissance aux annuaires téléphoniques contemporains. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Des Almanachs aux Pages jaunes, les publications orléanaises. La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

