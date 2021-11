Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Je dis «Patrimoine» La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Je dis «Patrimoine» La Médiathèque, 2 décembre 2021, Orléans. Je dis «Patrimoine»

Chaque premier jeudi du mois, venez découvrir une partie des collections patrimoniales conservées à la Médiathèque autour d’une thématique choisie par les médiathécaires. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Livres anciens, livres d’artistes, manuscrits, gravures ou collections précieuses… La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

