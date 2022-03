Je dis non au racisme ! Collège Danielle Mitterrand Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Je dis non au racisme ! Collège Danielle Mitterrand, 21 mars 2022, Saint-Paul-lès-Dax.

du lundi 21 mars au vendredi 22 avril

Avec une classe de 5e, nous allons réaliser plusieurs toiles mettant en lumière les différentes formes de racisme et les différentes discriminations. Ces toiles pourront être exposées au sein de l’établissement. En s’appuyant sur le livret “lutte contre les discriminations” nous allons échanger sur l’importance de la lutte contre le racisme sous toutes ses formes et permettre aux élèves d’échanger librement et d’enrichir leurs connaissances. 3 séances de sensibilisation et de création artistique sur le thème des discriminations et du racisme avec une classe d’élèves de 6e. Collège Danielle Mitterrand 302 Chemin d’Argenton 40990 st paul lès dax Saint-Paul-lès-Dax Landes

