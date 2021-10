Sully Sully Calvados, Sully Je Dis Jazz ou Blues Sully Sully Catégories d’évènement: Calvados

Sully

Je Dis Jazz ou Blues Sully, 11 novembre 2021, Sully. Je Dis Jazz ou Blues Manoir des Marronniers 2, Grande Rue Sully

2021-11-11 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-11 23:00:00 23:00:00 Manoir des Marronniers 2, Grande Rue

Sully Calvados Sully Entrée : 10 €

Concert du “Duo Jean-Christophe Pagnucco et Laurent Choubrac”, soirée placée sous le signe du blues et de la country/folk.

Club "Le Pressoir" – 40 Places – Restauration sur place

contact@le-ka-production.fr +33 6 33 39 00 92 https://www.le-ka-production.fr/

Club “Le Pressoir” – 40 Places – Restauration sur place Manoir des Marronniers 2, Grande Rue Sully

