Je Dis Emploi ! Job dating Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Je Dis Emploi ! Job dating Salle du fronton municipal Avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz

2022-04-21

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Le premier Job Dating permanent de Saint jean de Luz. 2 fois par mois Pôle Emploi et la Ville de Saint Jean de Luz organisent un temps de rencontre entre recruteurs et chercheurs d’emploi

Salle du fronton municipal Avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz

