JE DIS… ARTISTIQUE AVEC L’ARTISTE CÉCILE JARSAILLON Orée d’Anjou, 26 août 2021, Orée d'Anjou.

JE DIS… ARTISTIQUE AVEC L’ARTISTE CÉCILE JARSAILLON 2021-08-26 – 2021-08-26 LA VARENNE 6 l’Aireau

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou

Et si nous retrouvions le papillon qu’on a dans le ventre?

Avec ce nouveau solo, elle nous emporte autour de la danse à travers des chansons internationales, familières et mythiques qu’elle détourne et déglingue. Elle papillonne avec toute son énergie, ses instruments électriques et électroniques. Ça donnerait des ails !!!

Bar et restauration sur place : ouvert à partir de 18h30

prix libre

Rendez-vous ce jeudi 26 août avec l’artiste Cécile Jarsaillon (Les Suprêmes Dindes, Vison, Parcours Santé) alias Papillon

+33 6 06 43 44 77

