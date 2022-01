Je demande la route / Roukiata Ouedraogo Centre culturel Jean Gagnant, 12 mars 2022, Limoges.

Je demande la route / Roukiata Ouedraogo

Centre culturel Jean Gagnant, le samedi 12 mars à 20:00

Dans ce spectacle, Roukiata met en scène avec dérision et auto-dérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes de théâtre parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique. Je demande la route est une traversée initiatique dans un monde de brutes. Roukiata souhaite offrir une belle histoire, grave et légère, à laquelle chacun peut s’identifier. « Son sens de l’humour est aussi développé que son sens de l’observation » Causette « Cocasse et poignante. Roukiata Ouedraogo, princesse de l’humour » Le Figaro « Elle balaie les clichés sur l’Afrique » La Terrasse « Son humour est un bain de jouvence » Le Monde Du miel sous les galettes est son premier roman dans lequel elle parle de son enfance, de son pays. Elle a également écrit le scénario d’une BD, Ouagadougou pressé sortie en Octobre 2021. Avec : Roukiata Ouedraogo / Auteurs et mise en scène : Roukiata Ouedraogo et Stéphane Eliard / Collaboration artistique : Ali Bougheraba [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=128&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHuSpdWcCp9rbvCrAsA8GOiP5qNSKiyq7HwUgBccisvdrcysoxFEicmw==&yymm=20220312) **Durée : 1h30** **Tarif B : 8€ / 15€ / 20€** **Tout public** [https://www.youtube.com/watch?v=p5t7splgVcU](https://www.youtube.com/watch?v=p5t7splgVcU)

Dans ce spectacle, Roukiata met en scène avec dérision et auto-dérision son parcours, riche en péripéties.

Centre culturel Jean Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges Le Sablard Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T21:30:00