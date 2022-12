Je découvre l’impression végétale et personnalise mon Tee-shirt Envie Le Labo Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 25 février 2023

de 10h00 à 12h30

. gratuit

L’éco-print ça vous parle ? Participez avec vos enfants à un atelier créatif pour vous initier à l’impression de fleurs et de végétaux sur tissu. Envie Le Labo et Dé-teintes vous proposent un atelier ludique pour personnaliser des anciens Tee-shirt grâce une technique économe et 100% naturelle : l’éco-print. Durant cet atelier, les enfants découvriront la magie de l’impression végétale, qui consiste à fixer les pigments des végétaux sur des anciens textiles. Les enfants pourront choisir une sélection de plantes récupérées par les animatrices (feuilles, fleurs flanées, écorces, pelures d’oignons…) pour réaliser des motifs originaux sur leur vêtement. Ils seront accompagnés dans leur création et donneront un nouvel éclat à leur ancien Tee-shirt. N’oubliez pas d’apporter une matière textile (en coton, lin, laine, soie (en fibres naturelles)) pour repartir avec votre création. Inscription obligatoire Un atelier gratuit de 2h30 pour 10 personnes. Atelier parent/enfant à partir de 6 ans (les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier). Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie. Le studio/atelier Dé-teintes est un atelier de design soutenable multidisciplinaire fondé par Marianne Mell, designer textile et teinturière et Flora Acquistapace, designer et céramiste. Au sein de l’atelier, elles développent des projets éco-responsable autour de la couleur, des couleurs vivantes issues de la nature, qui évoluent dans le temps et qui remettent en question nos modes de consommation. Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris Contact : https://www.envie.org/evenement/je-decouvre-limpression-vegetale-et-personnalise-mon-tee-shirt/ 0608129387 envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/je-decouvre-limpression-vegetale-et-personnalise-mon-tee-shirt/

