Je découvre les énergies renouvelables et construis ma petite éolienne Envie Le Labo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Je découvre les énergies renouvelables et construis ma petite éolienne Envie Le Labo, 4 janvier 2023, Paris. Le mercredi 04 janvier 2023

de 15h30 à 17h00

. gratuit Atelier parent/enfant à partir de 6 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier. Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie. Faire de l’électricité avec du vent, c’est possible ? Participez avec vos enfants à un atelier ludique pour fabriquer votre mini éolienne et découvrir les principes de l’électricité verte. Envie Le Labo et Les Inventeurs vous proposent un atelier pédagogique pour sensibiliser les plus jeunes aux énergies renouvelables et réaliser une petite éolienne 100% récup. Durant cet atelier, les enfants apprendront à créer de l’électricité sans dépendre du pétrole, ni du charbon. Ils découvriront le fonctionnement des éoliennes et fabriqueront une petite version à partir de matériaux de récupération. Ils pourront la customiser à leur goût et repartir avec leur création qui, en plus de produire de l’électricité, brillera de mille feux ! Inscription obligatoire Un atelier gratuit de 1h30 pour 15 personnes. Atelier parent/enfant à partir de 6 ans (les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier).Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie. Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris Contact : https://www.envie.org/evenement/je-decouvre-les-energies-renouvelables-et-construis-ma-petite-eolienne/ 0608129387 envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/je-decouvre-les-energies-renouvelables-et-construis-ma-petite-eolienne/

