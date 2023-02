Je découvre le monde en bricolant Médiathèque Georges Rouault Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Je découvre le monde en bricolant Médiathèque Georges Rouault, 8 mars 2023, Châtellerault Châtellerault. Je découvre le monde en bricolant 6 rue Georges Rouault Médiathèque Georges Rouault Châtellerault Vienne Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault

2023-03-08 – 2023-03-08

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault

Châtellerault

Vienne Châtellerault Fabrication d’objets du monde, tels que la pinata ou la flûte de pan.

Pour les enfants à partir de 7 ans. Ateliers +33 5 49 23 70 75 OT Grand Châtellerault

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Châtellerault Adresse Châtellerault Vienne Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Ville Châtellerault Châtellerault lieuville Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Departement Vienne

Châtellerault Châtellerault Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault chatellerault/

Je découvre le monde en bricolant Médiathèque Georges Rouault 2023-03-08 was last modified: by Je découvre le monde en bricolant Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 8 mars 2023 6 rue Georges Rouault Médiathèque Georges Rouault Châtellerault Vienne Châtellerault Médiathèque Georges Rouault Châtellerault vienne

Châtellerault Châtellerault Vienne