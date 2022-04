Je découvre la pêche Boire de la Rompure Orée-d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

Je découvre la pêche Boire de la Rompure, 25 mai 2022, Orée-d'Anjou. Je découvre la pêche

Boire de la Rompure, le mercredi 25 mai à 14:30

Sous les conseils d’un animateur de la Fédération de pêche de Maine-et-Loire, venez découvrir la pêche au coup sur les bords de la boire de la Rompure à Drain. Après une découverte du matériel et quelques explications sur la réglementation, vous pourrez mettre en pratique et tenter d’attraper gardons ou rotengles. C’est l’occasion de venir passer une après-midi de détente dans un cadre verdoyant.

8 € par personne

Fédération de pêche de Maine et Loire – Pays de la Loire Grandeur Nature Boire de la Rompure Orée d’Anjou Orée-d’Anjou Maine-et-Loire

