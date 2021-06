La Ménitré La Ménitré La Ménitré, Maine-et-Loire JE DÉCOUVRE LA PÊCHE À LA MÉNITRÉ La Ménitré La Ménitré Catégories d’évènement: La Ménitré

Maine-et-Loire

JE DÉCOUVRE LA PÊCHE À LA MÉNITRÉ La Ménitré, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, La Ménitré. JE DÉCOUVRE LA PÊCHE À LA MÉNITRÉ 2021-07-07 – 2021-07-07

La Ménitré Maine-et-Loire A partir de 7 ans Je découvre la pêche à la Ménitré +33 2 41 45 63 63 A partir de 7 ans dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: La Ménitré, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu La Ménitré Adresse Ville La Ménitré lieuville 47.39277#-0.27355