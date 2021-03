Brissac-Loire-Aubance Maison pêche nature Brissac-Loire-Aubance Je découvre la pêche à la Maison Pêche Nature Maison pêche nature Brissac-Loire-Aubance Catégorie d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Je découvre la pêche à la Maison Pêche Nature Maison pêche nature, 3 mai 2021-3 mai 2021, Brissac-Loire-Aubance. Je découvre la pêche à la Maison Pêche Nature

Maison pêche nature, le lundi 3 mai à 14:00

La Fédération de pêche de Maine-et-Loire propose une animation pêche au coup à la Maison Pêche Nature de Brissac Quincé. Après une présentation du matériel nécessaire pour débuter la pêche, apprenez comment escher et amorcer. Au programme également : trucs et astuces pour leurrer le poisson ! Tout le matériel est fourni. Prévoir des vêtements adaptés (coupe-vent, bottes, casquette…). Carte de pêche offerte aux moins de 12 ans (valeur de 6 €) et pass pêche offert pour les adultes, si absence de carte de pêche.

Sur inscription, entrée 8 €.

Maison Pêche Nature – Pays de la Loire Grandeur Nature Maison pêche nature Montayer, 49320 Brissac-Quincé Brissac-Loire-Aubance Brissac-Quincé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-03T14:00:00 2021-05-03T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Brissac-Loire-Aubance Autres Lieu Maison pêche nature Adresse Montayer, 49320 Brissac-Quincé Ville Brissac-Loire-Aubance