Je découvre… la linogravure Médiathèque Sud Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Je découvre… la linogravure Médiathèque Sud, 12 avril 2022, Le Mans. Je découvre… la linogravure

Médiathèque Sud, le mardi 12 avril à 14:30

Atelier d’initiation à la linogravure animé par Pascale Etchecopar. Autour de l’exposition “O! Naturelles”. En lien avec ses œuvres exposées, Pascale Etchecopar propose une initiation à la linogravure : dessin, gravure puis impression. Reprenant des codes visuels simples, lignes, formes, couleurs, les enfants créeront leurs propres compositions. Durée : 2 heures

Sur inscription

Atelier d’initiation à la linogravure animé par Pascale Etchecopar. Médiathèque Sud Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T14:30:00 2022-04-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Sud Adresse Bd. Jean-Sébastien Bach, 72100 Le Mans Ville Le Mans lieuville Médiathèque Sud Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque Sud Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Je découvre… la linogravure Médiathèque Sud 2022-04-12 was last modified: by Je découvre… la linogravure Médiathèque Sud Médiathèque Sud 12 avril 2022 le mans Médiathèque Sud Le Mans

Le Mans Sarthe