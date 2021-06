Trappes Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, Yvelines Je découvre Job 78 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Yvelines

Je découvre Job 78 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 28 juin 2021-28 juin 2021, Trappes. Je découvre Job 78

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le lundi 28 juin à 14:00

Une plateforme qui permet de mettre en relation les bénéficiaires du RSA et les employeurs des Yvelines. **Animé par le Conseiller Numérique de la Cité des Métiers** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61** Venez créer votre compte, déposer votre CV ou encore utiliser l’application mobile « Job78 » Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T14:00:00 2021-06-28T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Trappes, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse 1 rue des Hêtres, Trappes Ville Trappes lieuville Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes