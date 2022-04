Je cuisine local ! Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne

Je cuisine local ! Médiathèque L’arche des mots, 9 avril 2022, Scorbé-Clairvaux. Je cuisine local !

Médiathèque L’arche des mots, le samedi 9 avril à 14:00

“Cake sucré au fromage de chèvre” ou “Cake carotte/Noix”, réalise un gâteau avec des produits locaux. Rendez-vous salle n°3 « Ancienne conserverie ». Atelier tout public à partir de 8 ans. Sur inscription.

Sur inscription.

Atelier cuisine Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux Lagaudet Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux, Vienne Autres Lieu Médiathèque L'arche des mots Adresse 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Ville Scorbé-Clairvaux lieuville Médiathèque L'arche des mots Scorbé-Clairvaux Departement Vienne

Médiathèque L'arche des mots Scorbé-Clairvaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scorbe-clairvaux/

Je cuisine local ! Médiathèque L’arche des mots 2022-04-09 was last modified: by Je cuisine local ! Médiathèque L’arche des mots Médiathèque L'arche des mots 9 avril 2022 Médiathèque L'arche des mots Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux

Scorbé-Clairvaux Vienne