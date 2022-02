Je crée mon propre emploi dans le secteur de la restauration Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mardi 15 février à 14:00

Vous êtes passionné.e et hésitez à sauter le pas ? Venez échanger avec des professionnels et rencontrer des créateurs qui ont osé faire de leur passion, leur activité. ATELIER EN PRESENTIEL **Animé par Positive Planet avec des témoignages d’entrepreneurs** Vous vous questionnez sur la possibilité de créer votre propre emploi dans les métiers de la restauration livrée à domicile, traiteur, chez à domicile ou ouvrir un foodtruck ? Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T16:00:00

