De chez vous !, le mardi 28 septembre à 14:00

Comment reproduire une image publicitaire ? Technique de détourage, retouches couleurs, gestion des calques et masque de fusion sont au programme de cet atelier. **Intervenant :** Stephane Gamet de l’Espace Mendès France **Prochaines dates :** – _mardi 19 octobre :_ J’apprends à créer une illustration vectorielle avec Inkscape – _mardi 30 novembre :_ Je mets en page avec Scribus – _mardi 14 décembre :_ J’apprends à modéliser avec Blender **Organisé par :** Cobalt & l’Espace Mendès France

Tarif unique : 10 €

Apprenez les techniques permettant de créer une image publicitaire ! De chez vous ! Poitiers Poitiers Vienne

2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T17:00:00

