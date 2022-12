Je crée mon blason médiéval Crécy-en-Ponthieu Crécy-en-Ponthieu SIM Aisne/Oise/Somme HDF - TERRES ET MERVEILLES Crécy-en-Ponthieu Catégories d’évènement: Crécy-en-Ponthieu

Somme

Je crée mon blason médiéval Crécy-en-Ponthieu, 17 février 2023, Crécy-en-Ponthieu

2023-02-17 14:30:00 – 2023-02-17 16:00:00

Somme Crécy-en-Ponthieu 5 5 5 Sur fond de musique, votre enfant plongera dans l’univers médiéval. Cet atelier invite les enfants à découvrir l’héraldique et à confectionner leur propre blason au cours d’un moment pédagogique et créatif. Accueillis au Centre Historique de Crécy la Bataille, Florent fera une petite visite guidée des lieux, puis Morgane livrera aux enfants les secrets et symboles du blason. Place ensuite à la créativité de chacun ! Petit goûter offert à la fin. Sur fond de musique, votre enfant plongera dans l’univers médiéval. Cet atelier invite les enfants à découvrir l’héraldique et à confectionner leur propre blason au cours d’un moment pédagogique et créatif. Accueillis au Centre Historique de Crécy la Bataille, Florent fera une petite visite guidée des lieux, puis Morgane livrera aux enfants les secrets et symboles du blason. Place ensuite à la créativité de chacun ! Petit goûter offert à la fin. tourisme@terresetmerveilles.fr +33 3 22 23 62 65 Crécy-en-Ponthieu

Détails Catégories d'évènement: Crécy-en-Ponthieu, Somme

