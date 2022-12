Je crée ma lessive maison et mon produit vaisselle zéro déchet Envie Le Labo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mercredi 22 février 2023

de 15h30 à 17h00

gratuit

Participez à un atelier pratique pour vous initier à la fabrication de produits ménagers avec des recettes simples, économiques et respectueuses de l’environnement ! Vous profiterez également de conseils et astuces pour prendre soin de votre lave-linge et de votre lave-vaisselle. Notre équipe Envie vous propose un atelier pratique pour mieux entretenir vos appareils électroménagers, dans l’objectif d’allonger leur durée de vie, et pour créer vos produits ménagers maison. Cet atelier se déroule en deux temps : – Vous apprendrez des astuces et des conseils en termes d’utilisation, d’entretien et pour faire des économies d’énergie tout au long de l’année sur votre lave-vaisselle et lave-linge. – Une fois les bons écogestes acquis, vous découvrirez comment fabriquer votre lessive maison et votre produit vaisselle avec des recettes simples et économiques. N’oubliez pas d’apporter vos contenants pour repartir avec vos réalisations (ex : bouteille en verre). Inscription obligatoire (les places sont limitées) Un atelier gratuit de 1h30 pour 10 personnes Atelier pour adultes Le réseau Envie a développé depuis 1984 un savoir-faire en matière de rénovation des appareils électroménagers au travers de l’insertion par l’activité économique. Nous offrons une deuxième vie à plus de 108 000 équipements par an au sein de nos 52 structures d’insertion en France. Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris Contact : https://www.envie.org/evenement/je-cree-ma-lessive-maison-et-mon-produit-vaisselle-zero-dechet-15/ 0608129387 envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/je-cree-ma-lessive-maison-et-mon-produit-vaisselle-zero-dechet-15/

