Je cours pour la culture – Concert Anost, 26 avril 2022, Anost.

Je cours pour la culture – Concert Anost

2022-04-26 – 2022-04-26

Anost Saône-et-Loire Anost

Je cours pour la culture – Saison 2 soit 660km en courant en 14 jours et 12 concerts, Du 23 Avril au 6 mai 2022 de Montgeron à Aix en Provence. Le 26 Avril 19h à l’église Saint-Germain d’Anost, un concert trio chant, harpe et violon avec Clémentine Découture, Eunile Lee et Benjamin Ducasse. Au programme :

Invitation à une sirènade est un voyage musical inattendu, né d’un son, d’un chant de sirène qui nous raconte en chansons les beautés de la nature. Fauré, Debussy, Coulomb, Vaughan Williams, Holst, Massenet.

art-culture@anost.fr +33 3 85 82 73 26

Je cours pour la culture – Saison 2 soit 660km en courant en 14 jours et 12 concerts, Du 23 Avril au 6 mai 2022 de Montgeron à Aix en Provence. Le 26 Avril 19h à l’église Saint-Germain d’Anost, un concert trio chant, harpe et violon avec Clémentine Découture, Eunile Lee et Benjamin Ducasse. Au programme :

Invitation à une sirènade est un voyage musical inattendu, né d’un son, d’un chant de sirène qui nous raconte en chansons les beautés de la nature. Fauré, Debussy, Coulomb, Vaughan Williams, Holst, Massenet.

Anost

dernière mise à jour : 2022-04-13 par