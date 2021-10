Rennes Les 3 BU Ille-et-Vilaine, Rennes Je consulte, tu consultes : enquête sur votre usage de la documentation dans les BU Les 3 BU Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pendant une semaine, les BU de l’Université de Rennes 1 étudient vos **habitudes de consultation sur place des documents**. Pour cela, dès que vous sortez un document des rayons (livre, revue, dictionnaire…) sans l’emprunter, nous vous demandons de le **déposer, après consultation, sur les chariots et tables** prévus à cet effet. Même si vous l’avez juste feuilleté. Même si vous l’avez sorti juste pour faire une photocopie. Pourquoi ? Nous enquêtons 3 fois par an sur vos consultations de documents sur place. Les informations obtenues, croisées aux statistiques sur l’emprunt à domicile, nous permettent de mieux cibler vos besoins en matière de documentation et d’adapter notre politique d’achat de livres. Du lundi 15 au samedi 20 novembre 2021, les BU enquêtent sur la documentation que vous consultez sur place Les 3 BU Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

