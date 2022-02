Je consulte, tu consultes : enquête sur votre usage de la documentation dans les BU Bibliothèque universitaire Centre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Je consulte, tu consultes : enquête sur votre usage de la documentation dans les BU

du lundi 28 février au samedi 5 mars à Bibliothèque universitaire Centre

Pendant une semaine, les BU de l’Université de Rennes 1 étudient vos **habitudes de consultation sur place des documents**. Pour cela, dès que vous sortez un document des rayons (livre, revue, dictionnaire…) sans l’emprunter, nous vous demandons de le **déposer, après consultation, sur les chariots et tables** prévus à cet effet… * … même si vous l’avez juste feuilleté * … même si vous l’avez sorti juste pour faire une photocopie **Pourquoi ?** Nous enquêtons 3 fois par an sur vos consultations de documents sur place. Les informations obtenues, croisées aux statistiques sur l’emprunt à domicile, nous permettent de mieux cibler vos besoins en matière de documentation et d’adapter notre politique d’achat de livres. Du lundi 28 février au samedi 5 mars 2022, les BU enquêtent sur la documentation que vous consultez sur place Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Rennes Campus Centre Ille-et-Vilaine

