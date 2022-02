Je connais les animaux de chez nous Bois de l’Huisserie L'Huisserie Catégories d’évènement: L'Huisserie

Mayenne

le mercredi 11 mai à 15:00

Apprends grâce à un quizz et une sortie sur le terrain à identifier et mieux connaître plusieurs mammifères de la Mayenne. Rdv au Centre Initiation Nature

2 euros

Centre Initiation Nature – Pays de la Loire Grandeur Nature Bois de l'Huisserie Allée du centre aéré Bois de l'Huisserie 53000 Laval L'Huisserie Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T17:00:00

