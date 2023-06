Cet évènement est passé Je compte… Et clic ! Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Quand des papillons photographes enseignent la numération : une exposition participative pour les plus jeunes. L’atelier Les Papillons photographes expose du 1er juin au 30 septembre à la bibliothèque Valeyre des photos extraites du livre de numération Une Lune bleue, qu’il a réalisé à l’intention d’enfants de l’âge des premières années d’école maternelle. Par ailleurs, il propose à tous de contribuer à enrichir la collection exposée par « une chasse aux nombres ». Envoyez nous par mail des photos représentant de 1 à 10 éléments. Elles seront accrochées dans l’espace jeunesse avec celles d’Une Lune bleue à partir du 8 septembre. Les Papillons photographes est un atelier de l’association Les Papillons blancs de Paris qui rassemble des parents et amis de personnes en situation de handicap mental ou cognitif et œuvre pour la défense de leurs intérêts et la recherche de leur épanouissement. Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr

