Je clique donc je suis ? Le Phalène – Magie Mentale, 2 juillet 2022, .

Je clique donc je suis ? Le Phalène – Magie Mentale

2022-07-02 19:00:00 – 2022-07-02 20:00:00

La magie n’est pas que dans l’air à Courcelles-Lès-Gisors ! Elle est aussi dans les ondes !

LE PHALÈNE

Dans cette petite forme de science-fiction magique, la mentaliste Caroline DE VIAL nous interroge sur le pouvoir de nos objets connectés et leurs dérives. Nos données personnelles sont-elles toujours bien protégées ? L’artiste se présente au public comme étant associé aux travaux d’un laboratoire de recherche. Entre démonstrations technologiques, magie et science-fiction, les frontières s’effacent. Comment démêler le vrai du faux quand la captation de données personnelles se confond avec les techniques du mentalisme ? À travers cette expérience burlesque et jubilatoire, la mentaliste démontre les pouvoirs insoupçonnés de nos objets connectés. Pour le bon déroulement du spectacle, les spectateurs sont priés de venir au spectacle munis de leurs téléphones et de les garder allumés… Pour une fois que c’est permis !

DURÉE : 1h00 PUBLIC : Dès 15 ans

