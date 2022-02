JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI) Narbonne, 12 mars 2022, Narbonne.

JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI) Narbonne

2022-03-12 16:30:00

Narbonne Aude Narbonne

EUR 5 5

Écriture et mise en scène Marie Levavasseur

Assistante à la mise en scène Fanny Chevallier

Jeu et manipulation (en alternance) Vera Rozanova ou Olga Amélia Silkina,

Gaëlle Moquay ou Marie Bourin, Stéphane Miquel ou Dominique Langlais

Scénographie, construction et habillage plastique Gaëlle Bouilly et Dorothée Ruge

Création lumière Hervé Gary

Création sonore et musicale Rémy Chatton

Construction et direction marionnettes Julien Aillet

Construction gradins Alexandre Hermann

Costumes et habillage plastique Mélanie Loisy

Création d’images Christophe Loiseau

Conseils dramaturgiques Mariette Navarro

Avec la collaboration de Jean-Charles Pettier, philosophe, et Dominique Duthuit, journaliste

Lova s’emmêle avec les mots : ceux qu’elle prononce ne sont pas ceux qu’elle pense. Et comme les mots disent les émotions… Pour « faire craquer le silence de la neige », elle va dans le pays glacé où vivait sa grand-mère Louve qui, un jour, n’a plus rien dit. Sur son chemin, elle rencontre un cerf qui parle anglais, un Père-Noël proche de la retraite et des chouettes qui chantent. Au cœur d’un espace onirique et enneigé, acteurs, marionnettes à poils et objets manipulés donnent vie à ces animaux étranges.

Programmée en mars 2021 avec Les Enfants c’est moi*, Marie Levavasseur revient avec ce conte initiatique qui, dans une langue poétique, traite des instincts enfouis, des non-dits, des peurs, des colères et de l’importance de la parole pour délivrer notre vérité.

Pour tous les âges, un joyeux appel à se raconter et se relier..

Représentations proposées à un public scolaire mais ouvertes à tous du 8 au 17 mars

Spectacle recommandé à partir de 4 ans

Narbonne

