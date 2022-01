JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI) Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

JE BRÛLE (D'ÊTRE TOI) La coopérative 1 Rue Louis Parisot Belfort

2022-02-17 – 2022-02-19

4 EUR CIE TOURNEBOULÉ Quelque part dans le grand froid, une petite louve, encombrée avec son cœur trop grand, veut faire craquer le silence de la neige. Commence pour elle un parcours initiatique qui l'emmène au cœur de sa vérité, pour tisser son juste lien aux autres. Pourquoi est-il si difficile de comprendre l'autre et de se faire comprendre ? Faire le pari de se parler, malgré ses différences, c'est accepter de créer un pont entre deux êtres, c'est construire une humanité commune. À travers une histoire d'amour au pays des loups, cette parabole nous parle du lien entre les hommes, petits ou grands. Merci de respecter l'âge minimum de 3 ANS par respect pour les artistes. marionnettebelfort@hotmail.com +33 3 84 58 67 67 https://www.grrranit.eu/

