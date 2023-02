JE BRASSE DE L’AIR CIE L’INSOLITE MECANIQUE LE CAC, 7 avril 2023, CONCARNEAU.

JE BRASSE DE L’AIR CIE L’INSOLITE MECANIQUE LE CAC. Un spectacle à la date du 2023-04-07 (2023-04-07 au ) 19:00. Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

CAC – Concarneau Scènes (1-1068963 / 2-1068964 / 3-1068965) présente JE BRASSE DE L’AIR Cie L’Insolite Mécanique Théâtre Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau se met en scène avec les mécanismes poétiques qu’elle crée depuis plusieurs années. Un long parcours, instinctif, pour finalement comprendre que tous ces êtres d’acier font partie de la même histoire. Son histoire. Elle nous dit un texte simple, personnel. Intime. Quelques phrases que l’on devine sorties de l’enfance. On déambule avec elle dans le clair-obscur de cet espace hors du temps, peuplé de machines qui entrent dans la lumière et s’animent tour à tour. Toutes déploient des trésors d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que l’on sait vouées à l’échec. Elle nous invite comme dans son atelier, où les rouages sont apparents, et l’émotion des prémices encore palpable. Les mécanismes que l’on découvre sont délicats, intelligents, poétiques, solitaires, touchants. Ils peuplent une zone particulière de notre imaginaire, nourrie de nos espoirs et de nos peurs. Chacun peut y voir un temps un aspect de lui-même.Réservation PMR : 02 98 50 36 43

Votre billet est ici

LE CAC CONCARNEAU 10, bd Bougainville Finistere

CAC – Concarneau Scènes (1-1068963 / 2-1068964 / 3-1068965) présente JE BRASSE DE L’AIR

Cie L’Insolite Mécanique

Théâtre

Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau se met en scène avec les mécanismes poétiques qu’elle crée depuis plusieurs années. Un long parcours, instinctif, pour finalement comprendre que tous ces êtres d’acier font partie de la même histoire. Son histoire.

Elle nous dit un texte simple, personnel. Intime. Quelques phrases que l’on devine sorties de l’enfance. On déambule avec elle dans le clair-obscur de cet espace hors du temps, peuplé de machines qui entrent dans la lumière et s’animent tour à tour. Toutes déploient des trésors d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que l’on sait vouées à l’échec.

Elle nous invite comme dans son atelier, où les rouages sont apparents, et l’émotion des prémices encore palpable.

Les mécanismes que l’on découvre sont délicats, intelligents, poétiques, solitaires, touchants. Ils peuplent une zone particulière de notre imaginaire, nourrie de nos espoirs et de nos peurs.

Chacun peut y voir un temps un aspect de lui-même.

Réservation PMR : 02 98 50 36 43. EUR8.0 8.0 euros

Votre billet est ici