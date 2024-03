Je badine avec l’amour Sylvain Riéjou KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous pour « Je badine avec l’amour Sylvain Riéjou » vendredi 22 mars.

Fan (notamment) du film Dirty Dancing -où il établit un lien indissociable entre danse et rencontre amoureuse- Sylvain Riéjou plonge dans les références culturelles de son enfance pour (re)visiter la figure du duo d’amour.

« Je souhaite exposer ma vision des choses, en tant qu’homme homosexuel qui a construit sa perception de l’amour et de la sensualité à travers des films où s’exposent des relations hétérosexuelles très normées ».



Au-delà de l’exploration des danses populaires de séduction, il interroge la confusion des genres et la confusion entre réalité et fiction, le rapport à son propre corps et à celui d’autrui, non sans évoquer, en parallèle, la relation du chorégraphe et de l’interprète. Sous couvert de légèreté, il sillonne en profondeur les relations humaines.



Conception et interprétation Sylvain Riéjou

Création en étroite collaboration avec les interprètes Émilie Cornillot, Julien Gallée-Ferré et Clémence Galliard

Contribution chorégraphique Yoann Hourcade

Regard dramaturgique Jeanne Lepers

Créateur sonore Emile Denize

Lumières et régie générale Sébastien Marc

Remerciements Chloé Ferrand et pour leurs regards et retours Yvan Clédat, Tatiana Julien, Joachim Maudet, Coco Petitpierre et Hervé Walbecq.



Durée 1h10 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

