Je badine avec l’amour · Sylvain Riéjou Le Carreau du Temple Paris, lundi 12 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 20h30 à 21h40

Le lundi 12 février 2024

de 20h30 à 21h40

.Tout public. A partir de 14 ans. payant

Spectacle à l’unité : 10 à 20€ / Pass 3 spectacles : 20 à 40€

Marqué durablement par Dirty Dancing et les stéréotypes hétéronormés, Sylvain Riéjou fait un lien indissociable entre danse et rencontre amoureuse avec « Je badine avec l’amour ».

Le spectacle

Enfant, Sylvain Riéjou est fasciné par les films dits « populaires » qui mettent en scène des histoires d’amour. Mais celui qui le marque durablement est le film mondialement connu Dirty Dancing, qui l’amène à faire un lien indissociable entre danse et rencontre amoureuse. Et devient ainsi le point de départ de son spectacle Je badine avec l’amour.

Le chorégraphe y propose sa vision des choses, en tant qu’homme homosexuel qui a construit sa perception de l’amour et de la sensualité dans les années 80-90, à travers des films qui exposent des relations hétéronormées. Avec la finesse et l’humour qui le caractérisent, l’artiste explore les liens incontournables entre danse et rencontre sensuelle. Au fil de la pièce, les danses se déploient, dans une mise en scène ludique qui suggère les rapports humains qui se tissent lors de ces rencontres.

Pour la première fois, Sylvain Riéjou convoque au plateau d’autres danseurs·euses. Au-delà d’une exploration des danses de séduction, cette pièce raconte la première transmission de ses matériaux chorégraphiques et évoque un parallèle entre la rencontre amoureuse et la rencontre entre un·e chorégraphe et un·e interprète.

Spectacle conseillé à partir de 14 ans

Pass Soirée

Achetez votre Pass Soirée et profitez de 3 spectacles en 1 soirée !

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/XJ2QDHB2

© Jef Rabillon Sylvain Riéjou – Je badine avec l’amour © Jef Rabillon