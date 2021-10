JDLL 2022 Maison Pour Tous – Salle des Rancy, 2 avril 2022, Lyon.

JDLL 2022

du samedi 2 avril 2022 au dimanche 3 avril 2022 à Maison Pour Tous – Salle des Rancy

Lieu de rencontre bouillonnant depuis 1998, les Journées du Logiciel Libre accueillent le temps d’un week-end plus d’un millier de curieuses et curieux de tout bord. Qu’importe votre niveau, venez vous initier, partager vos idées, vos projets et construire ensemble des lendemains plus libres ! **Les 23e Journées du Logiciel Libre, Lyon** **Thème 2022: Utopies concrètes et accessibles** 02 et 03 avril de 10h à 18h -> Entrée libre et gratuite Maison Pour Tous – Salle des Rancy -> 249, rue Vendôme, Lyon 3 Accès Métro B Place Guichard ou Métro D Saxe Gambetta **Plus d’infos**: [https://www.jdll.org](https://www.jdll.org)

les Journées du Logiciel Libre: “Utopies concrètes et accessibles”

Maison Pour Tous – Salle des Rancy 249 rue Vendôme 69003 Lyon Lyon Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T18:00:00