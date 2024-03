JCPA Concert Nikki et Jules Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes Aix-en-Provence, vendredi 12 avril 2024.

JCPA Concert Nikki et Jules Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

« NIKKI », Nicolle ROCHELLE sublime chanteuse et danseuse américaine et « JULES », Julien BRUNETAUD pianiste et chanteur à la renommée internationale dans un répertoire JAZZ et BLUES exceptionnel.

Fortement ancrés dans le BLUES et le JAZZ, NIKKI et JULES nous délivrent un répertoire de compositions originales et de grand standards. L’expérience sonne comme un voyage intemporel. Quand la voix et le jeu de jambes « Jazz Roots » de Nikki se mêlent à l’empreinte Soul Blues de Jules, on laisse le bon temps rouler .. comme on dit à New Orleans. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12 22:30:00

Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes Jazz club du Pays d’aix

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jazzclubdupaysdaix@gmail.com

L’événement JCPA Concert Nikki et Jules Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence