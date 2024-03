JCPA Concert Les Rag Messengers Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes Aix-en-Provence, vendredi 17 mai 2024.

JCPA Concert Les Rag Messengers Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les RAG MESSENGERS s’emparent avec bonheur du répertoire des débuts du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem. C’est ici la jeune génération des musiciens de Jazz qui recrée la formule piano/clarinette/batterie, très populaire à l’époque.

Les RAG MESSENGERS vous entraînent dans le sillage de musiciens légendaires, de Jelly Roll MORTON, inventeur autoproclamé du jazz, aux grands pianistes « stride » des années 20 et 30, de Baby DODDS et son frère Johnny au jeune Duke ELLINGTON, le tout avec une musicalité et une authenticité exceptionnelles. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17 22:30:00

Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes Jazz club du Pays d’aix

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement JCPA Concert Les Rag Messengers Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence