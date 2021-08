Laval Laval Laval, Mayenne JC – CHAÎNON MANQUANT Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

JC – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-14 – 2021-09-14 La Rotonde du Théâtre 34 Rue de la Paix

Laval Mayenne Laval 8 EUR J.C. est un personnage inspiré de la figure de Jean-Claude Van Damme. J.C. est tiraillé entre le rêve de sauver le monde et celui de devenir star de Cinéma. J.C. ne comprend pas pourquoi nous détruisons notre planète. J.C. se demande pourquoi sa mère prend autant de place dans sa vie. J.C. essaie de comprendre ce qu’est l’argent et la façon dont le système monétaire façonne nos émotions collectives. J.C. pense que nous devons changer de mythes. Seul sur scène avec ses mots et son corps, Douglas Grauwels nous fait voyager de paysages en pensées, de figures en images, de souvenirs millénaires en lieux communs. C’est un voyage jusqu’aux profondeurs de nos âmes, là où l’absurde ose se mêler à la raison et où le rire nous sauve de notre terreur. Mise en scène : Juliette Navis

Avec : Douglas Grauwels

Dramaturgie : Nils Haarman Tout public à partir de 8 ans

dernière mise à jour : 2021-08-06

