Saint-Germain-en-Laye Maison natale Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye, Yvelines JBC interprète Debussy. Le Street-Art s’invite au Musée ! Maison natale Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

JBC interprète Debussy. Le Street-Art s’invite au Musée ! Maison natale Claude Debussy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Germain-en-Laye. JBC interprète Debussy. Le Street-Art s’invite au Musée !

Maison natale Claude Debussy, le samedi 3 juillet à 15:00

En octobre 2020, la ville de Saint-Germain-en-Laye s’est parée, rue de la Procession, d’une fresque murale, réalisée par le street-artiste JBC, représentant Claude Debussy, l’un de ses plus illustres enfants. L’exposition « JBC interprète Debussy, le Street Art s’invite au musée », permet de comprendre le déroulé de la réalisation de cette peinture et le travail préparatoire qu’elle a demandé. Située au rez-de-chaussée de la maison, l’exposition retrace pas à pas la réalisation de cette fresque, peinte dans le cadre de la troisième édition du festival Street Art « Dans et sur les Murs ».

Entrée libre

Visite libre de l’exposition « JBC interprète Debussy » Maison natale Claude Debussy 38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison natale Claude Debussy Adresse 38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville Maison natale Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye