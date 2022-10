Jazzycolors 2022 : DAGADANA Goethe-Institut Paris, 22 novembre 2022, Paris.

Le mardi 22 novembre 2022

de 20h00 à 21h00

. payant Tarif unique : 5 €

Rejoignez-nous au Goethe-Institut Paris pour le concert du groupe DAGADANA, dans le cadre de la 20e édition du festival international de jazz Jazzycolor

Daga Gregorowicz vocal, électronique

Mikołaj Pospieszalski contrebasse, basse, violon, vocal

Dana Vynnytska vocal, piano

Bartosz Mikołaj Nazaruk percussion

DAGADANA est connu depuis des années pour son savant mélange de folk polonais et ukrainien avec le jazz et l’électro. Cette fusion aussi originale qu’inattendue est rendue possible grâce aux arrangements inventifs des membres du groupe, instrumentistes et chanteurs hors pair, qui font revivre les mélodies traditionnelles des deux pays slaves voisins. Le groupe s’inspire, s’approprie et réinterprète ce riche répertoire qui fait partie du patrimoine des cultures populaires polonaise et ukrainienne, similaires mais distinctes. « Ambassadeur » de ces deux cultures, DAGADANA a donné plus de 700 concerts dans 22 pays à travers le monde.

Concert présenté par l’Institut Polonais de Paris

En partenariat avec le Goethe-Institut Paris et le Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France.

Goethe-Institut Paris 17 Avenue d’Iéna, Paris, France 75116 Paris

Contact : https://www.eventbrite.fr/e/430776854167

Dominika Dyka