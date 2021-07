Névez Névez Finistère, Névez Jazz’y Krampouezh – Oulala Jazz Band Quintet Névez Névez Catégories d’évènement: Finistère

Névez

Jazz’y Krampouezh – Oulala Jazz Band Quintet Névez, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Névez. Jazz’y Krampouezh – Oulala Jazz Band Quintet 2021-07-15 – 2021-07-15 Kerangall Jardins de Rospico

Névez Finistère Evènement incontournable du jazz en Bretagne, le festival Jazz’Y Krampouezh est l’alliance parfaite du jazz, des crêpes et de la bonne humeur ! Il réimagine les tubes pop, rock et variétés dans les styles d’autrefois comme le swing, le jazz manouche ou le rock’n’roll, il fallait l’oser ! +33 2 98 06 87 90 http://www.jazzy-krampouezh.fr/ Evènement incontournable du jazz en Bretagne, le festival Jazz’Y Krampouezh est l’alliance parfaite du jazz, des crêpes et de la bonne humeur ! Il réimagine les tubes pop, rock et variétés dans les styles d’autrefois comme le swing, le jazz manouche ou le rock’n’roll, il fallait l’oser ! dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Névez Étiquettes évènement : Autres Lieu Névez Adresse Kerangall Jardins de Rospico Ville Névez lieuville 47.80039#-3.76569