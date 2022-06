Jazz’y Krampouezh – Mercredi 20 juillet Névez, 20 juillet 2022, Névez.

Jazz’y Krampouezh – Mercredi 20 juillet

Jardins de Rospico Névez Finistère

2022-07-20 – 2022-07-20

Névez

Finistère

Névez

MARION THOMAS – 18h00

Né de la rencontre de Marion Thomas (chant) et de musiciens issus

du jazz et des musiques brésiliennes, « estrada do sol » est une

invitation au voyage qui vous mènera sur les pas des grands

compositeurs de bossa nova et de samba.

De tom Jobim à Joao Gilberto et de Guinga à Gilberto Gil, vous serez

portés par les rythmes électrisants de la samba, les mélodies ciselées

de la bossa nova le tout parsemé d’improvisations sauvages.

Gratuit

RICHARD GALLIANO « New York Tango Trio » – 21h00

« L’approche jazz du New Tango comme celle du

New Musette a toujours été pour moi une évidence. »

En présence de Sébastien Giniaux et de Diego

Imbert, Richard Galliano aborde le répertoire New

Tango et New Musette avec une approche

jazzistique, en jouant à chaque concert d’une

manière totalement libre, parfois éloignée de la

partition mais jamais de l’âme du compositeur.

Tarif plein : 37€ / Tarif réduit : 32€

+33 2 98 06 87 90 https://www.jazzy-krampouezh.fr/page/1803614-accueil

MARION THOMAS – 18h00

Né de la rencontre de Marion Thomas (chant) et de musiciens issus

du jazz et des musiques brésiliennes, « estrada do sol » est une

invitation au voyage qui vous mènera sur les pas des grands

compositeurs de bossa nova et de samba.

De tom Jobim à Joao Gilberto et de Guinga à Gilberto Gil, vous serez

portés par les rythmes électrisants de la samba, les mélodies ciselées

de la bossa nova le tout parsemé d’improvisations sauvages.

Gratuit

RICHARD GALLIANO « New York Tango Trio » – 21h00

« L’approche jazz du New Tango comme celle du

New Musette a toujours été pour moi une évidence. »

En présence de Sébastien Giniaux et de Diego

Imbert, Richard Galliano aborde le répertoire New

Tango et New Musette avec une approche

jazzistique, en jouant à chaque concert d’une

manière totalement libre, parfois éloignée de la

partition mais jamais de l’âme du compositeur.

Tarif plein : 37€ / Tarif réduit : 32€

Névez

dernière mise à jour : 2022-06-25 par