Jazz’y Krampouezh – Mardi 19 juillet, 19 juillet 2022, .

Jazz’y Krampouezh – Mardi 19 juillet



2022-07-19 – 2022-07-19

CLEMENT ABRAHAM – 18h00

Cela fait bientôt dix ans que le quartet du batteur

Clément Abraham sillonne les routes pour

présenter ses compositions et ainsi prolonger une

époque nourrie de swing et de groove.

Le groupe, constitué dès l’origine avec la

complicité de Nicolas Péoc’h aux saxophones,

rejoint plus tard par Charles Bordais au piano et

Simon Le Doaré à la contrebasse, propose un jazz

limpide et lumineux, inspiré par la grande musique

afro-américaine.

Gratuit

ALFIO ORIGLIO ET CELIA KAMENI « Secret Places » – 21h00

Alfio Origlio et Célia Kameni nous invitent dans leur jardin

secret avec une recomposition de chansons pop, folk et jazz

dont les arrangements sont signés par Alfio Origlio.

La chanteuse Célia Kameni nous emmène dans son univers

et nous donne tant à entendre qu’à voir avec des

interprétations d’une musicalité exceptionnelle, servies par

une rythmique remarquable !

Une belle interaction s’installe entre ces quatre

personnalités musicales.

Tarif plein : 26€ / Tarif réduit : 21€

