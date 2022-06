Jazz’y Krampouezh – Lundi 18 juillet, 18 juillet 2022, .

2022-07-18 18:00:00 – 2022-07-18

Trio HUIBAN / GLOAGUEN / TARDIVEL – 18h00

Régis Huiban, accordéoniste incontournable de la scène bretonne

nous propose un voyage avec ses deux complices Pierrick Tardivel

et Philippe Gloaguen.

Compagnons de route depuis une vingtaine d’années, ils

présenteront de nombreuses compositions, inspirées de gavottes,

de musiques bretonnes toujours ouvertes au jazz et à

l’improvisation.

Gratuit

CECIL L. RECCHIA « PLAY BLUE » – 21h00

Incontournable du jazz vocal français, Cecil L. Recchia

présente son troisième album et propose une relecture

d’une sélection de morceaux, aux racines du blues, du

groove et au son du prestigieux label Blue Note.

La chanteuse pose sa voix et ses propres textes sur des

arrangements originaux, pensés par le batteur David Grebil,

le tout Inscrit dans une esthétique résolument Hard Bop !

Tarif plein : 26 € / Tarif réduit : 21 €

dernière mise à jour : 2022-06-25 par