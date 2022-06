Jazz’y Krampouezh – Jeudi 21 juillet, 21 juillet 2022, .

Jazz’y Krampouezh – Jeudi 21 juillet



2022-07-21 – 2022-07-21

GOOD TIME JAZZ – 18h00

Ces six musiciens de nationalités différentes ont cette

magie de marier l’élégance, la performance, et la

simplicité. Good Time Jazz est fier de posséder six solistes

de haut niveau et de proposer des moments de jazz vocal

extraordinaires. Jouant avec beaucoup de panache un jazz

au swing tonique contagieux ils proposent une musique

universelle qui plaît autant aux jeunes qu’aux aficionados

grisonnants.

Entrez donc dans leur univers, vous qui aimez danser,

sourire, rire, vous doper au swing! Prière de laisser vos

soucis à l’entrée, l’orchestre s’occupe de tout !

Gratuit

FABIEN MARY OCTET « Left Arm Blues » – 21h00

Considéré comme l’un des plus fins trompettistes

de la scène hexagonale, doté d’une sonorité qui

combine l’assurance et la tendresse, Fabien Mary

fait l’unanimité pour l’excellence de son jeu et sa

synthèse personnelle de l’influence des grands

trompettistes fondateurs du be-bop et du cool,

Chet Baker, Miles Davis, Kenny Dorham, Clifford

Brown ou Art Farmer, sans pour autant se laisser

enfermer dans une filiation.

Tarif plein : 26€ / Tarif réduit : 21€

GOOD TIME JAZZ – 18h00

Ces six musiciens de nationalités différentes ont cette

magie de marier l’élégance, la performance, et la

simplicité. Good Time Jazz est fier de posséder six solistes

de haut niveau et de proposer des moments de jazz vocal

extraordinaires. Jouant avec beaucoup de panache un jazz

au swing tonique contagieux ils proposent une musique

universelle qui plaît autant aux jeunes qu’aux aficionados

grisonnants.

Entrez donc dans leur univers, vous qui aimez danser,

sourire, rire, vous doper au swing! Prière de laisser vos

soucis à l’entrée, l’orchestre s’occupe de tout !

Gratuit

FABIEN MARY OCTET « Left Arm Blues » – 21h00

Considéré comme l’un des plus fins trompettistes

de la scène hexagonale, doté d’une sonorité qui

combine l’assurance et la tendresse, Fabien Mary

fait l’unanimité pour l’excellence de son jeu et sa

synthèse personnelle de l’influence des grands

trompettistes fondateurs du be-bop et du cool,

Chet Baker, Miles Davis, Kenny Dorham, Clifford

Brown ou Art Farmer, sans pour autant se laisser

enfermer dans une filiation.

Tarif plein : 26€ / Tarif réduit : 21€

dernière mise à jour : 2022-06-25 par