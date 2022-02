Jazzy Bazz Metronum, 6 avril 2022, Toulouse.

### Rap Rappeur originaire de Paris 19ème, Jazzy Bazz s’est révélé au début des années 2010 avec le collectif L’Entourage dans lequel on retrouve entre autres Nekfeu, Alpha Wann, Deen Burbigo. Bercé entre Paris et Buenos Aires, initié à la musique dès son plus jeune âge par son père, musicien lui-même, c’est à travers le rap qu’il trouve un moyen d’expression pour sa créativité. Deux premiers albums auto-produit affirment la personnalité d’un artiste privilégiant autant le fond que la forme, qui choisit soigneusement ses thèmes et cisèle chaque rime avec exigence. Après deux années riches en sorties d’EP (“Memento” vol.1, vol.2, vol.3 et “Private Club”) Jazzy Bazz sortira son 3e album MEMORIA album dont il nous dévoile un premier extrait chez Colors où il livre une prestation puissante et intime sur le très personnel P-Town Blues. Pour nous faire patienter, Jazzy Bazz dévoile ensuite Zone 19, un premier titre en featuring avec EDGE, annonciateur d’un retour à un rap brut et sincère. En novembre 2021, il dévoile un nouveau titre et clip « D.ieu » Retrouvez Jazzy Bazz sur scène lors d’une tournée française en mars et avril 2022 ! ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=78045100) //www.youtube.com/embed/H8gxRKr71qY ### ![]() ### Infos pratiques * Mercredi 6 avril 2022 à 20h * Durée : 3h30 * Bar, vestiaire & offre de restauration sur place * [Pass sanitaire obligatoire](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil) * [Disponible avec le pass culture](https://web.passculture.app/offre/details/ALVJNDY)

Tarifs : 20€ (HFL) / 25€ (sur place)

