JAZZY BAZZ Le SPLENDID, 18 février 2023, LILLE.

JAZZY BAZZ Le SPLENDID. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185 / 3-L-R-20-4186), EN ACCORD AVEC ALIAS PRODUCTION, PRÉSENTE CE CONCERT Rappeur originaire de Paris 19ème, Jazzy Bazz s’est révélé au début des années 2010 avec le collectif L’Entourage dans lequel on retrouve entre autres Nekfeu, Alpha Wann, Deen Burbigo.Bercé entre Paris et Buenos Aires, initié à la musique dès son plus jeune âge par son père, musicien lui-même, c’est à travers le rap qu’il trouve un moyen d’expression pour sa créativité. Deux premiers albums auto-produit affirment la personnalité d’un artiste privilégiant autant le fond que la forme, qui choisit soigneusement ses thèmes et cisèle chaque rime avec exigence. Après deux années riches en sorties d’EP (« Memento » vol.1, vol.2, vol.3 et « Private Club ») Jazzy Bazz sort son 3e album MEMORIA le 21 janvier 2022. L’album incluant des collaborations avec Nekfeu, Alpha Wann, Josman, EDGE sera classé numéro 1 dès sa sortie. Après une Cigale à Paris et une tournée complètes en 2022, Jazzy Bazz revient sur scène en 2023 avec de nouvelles dates. Il s’arrêtera notamment à Strasbourg, Lille, Reims ou encore Bruxelles et finira par la mythique scène de L’Olympia le 04 mars !

Le SPLENDID LILLE 1, Pl.du Mont de Terre Nord

