Reims Marne Deviens le compositeur et l’interprète d’un court métrage choisi en partenariat avec La Pellicule Ensorcelée. Vous pourrez interpréter l’ambiance sonore du court-métrage avec les instruments qui vous seront prêtés ou les vôtres sur la scène du club de jazz. Vous découvrirez les sons, les bruitages et répéterez la musique créée au cours de 2 séances. La dernière séance sera dédiée à la représentation publique de ce mini ciné-concert. C’est pourquoi il est important d’assister à l’ensemble des séances ! Au programme : Séance 1 – On reprend les bases !

Samedi 8 janvier :

Durant cette première séance, nous aborderons les hauteurs, les longueurs et les dynamiques, en s’aidant du sound painting, langage gestuel de création en temps réel. ▪Séances 2, 3 et 4 – En avant la musique !

Samedis 26/02, 12/03 et 30/04

Ces séances seront dédiées à la sélection des courts métrages, à la composition musicale et aux répétitions. ▪Séance 5 – On stage

samedi 14/05

Devant un public endiablé, tu présenteras ton premier concert issu des répétitions des séances précédentes. Des backstages, au trac avant de monter sur scène, des applaudissements aux demandes d’autographes, tu découvriras tout ! Atelier réservé aux enfants de 6 à 10 ans instrumentistes ou non.

Les enfants doivent être accompagnés. contact@jazzus.fr +33 3 26 40 90 69 http://jazzus.fr/ Le SHED 49 Rue Gosset Reims

