Le Cloître, le jeudi 24 mars à 20:00

Admirateur inconditionnel du Horace SILVER, le trompettiste Eric Turpin lui adresse en paroles et musique, un magnifique hommage. Cet hommage retrace et évoque les moments marquants de la vie d’Horace SILVER, et fait revivre quelques unes de ses plus belles compositions. « Le pianiste et compositeur Horace SILVER effectue à 26 ans ses premiers enregistrements sous son nom aux côtés du saxophoniste Lou Donaldson. Un an plus tard en 1953, il fonde avec le batteur Art Blakey le quintette des Jazz Messengers marquant ainsi son entrée dans l’ère du hard bop. Puis il quitte le groupe pour fonder le Horace Silver Quintet qui sera avec les Jazz Messengers et les groupes de Miles Davis un des principaux tremplins de jeunes talents. » Avec Eric Turpin Vocal, Trompette, Direction musicale Jean Michel Souris Sax, Flûte Stéphane Mondesir Piano Jean Paul Artero Contrebasse Bernard Cesari Batterie

57€ (repas + concert)

