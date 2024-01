Jazztronicz Label Party // La Petite Halle La Petite Halle Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le samedi 27 janvier 2024

de 21h00 à 01h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Qu’est-ce que Jazztronicz ?

Le jazz est mort, vive le jazz ! Jazztronicz est un label et collectif d’innovateurs de la musique, des musiciens et des mélomanes documentant l’histoire singulière du renouveau du jazz en France et ailleurs, démontrant comment la nouvelle génération a influencé et est influencée par la musique populaire d’aujourd’hui.

Retrouvez-les le 27 janvier à La Petite Halle avec :

– OXY @oxy.music

– DAÏDA @daida.officiel

– MARTA @marta_theband

Entrée libre !

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle :

211 Avenue Jean-Jaurès, 75019, Paris

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)

Tramway : Porte de Pantin – Parc de la Villette (ligne 3B)

Possibilité de se restaurer sur place

Jazztronicz Label Party // La Petite Halle